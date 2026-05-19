México y Sudáfrica abrirán el Mundial 2026 con la presencia de Cyril Ramaphosa

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya no solo se mide en goles, estadios o selecciones. Ahora también comienza a sentirse en el terreno diplomático. El partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio de 2026 en la capital mexicana, apunta a convertirse en mucho más que un encuentro futbolístico: será una vitrina internacional con presencia de líderes mundiales.

Uno de los nombres que ya genera expectativa es el de Cyril Ramaphosa, mandatario sudafricano, cuya asistencia al partido inaugural prácticamente está confirmada. La noticia fue adelantada por la coordinadora de los trabajos rumbo al Mundial, Gabriela Cuevas, quien señaló que en las próximas semanas se afinarán agendas y protocolos junto con autoridades mexicanas y la FIFA para confirmar la presencia de otros jefes de Estado.

La presencia de Ramaphosa no es casual. El duelo inaugural enfrentará precisamente a México contra Sudáfrica, una rivalidad que tiene un eco especial en la memoria futbolística. Para muchos aficionados, el enfrentamiento revive el debut mundialista de 2010, cuando ambas selecciones abrieron la Copa del Mundo en Johannesburgo con un empate 1-1, un partido recordado por el estruendo de las vuvuzelas y el gol de Rafael Márquez que rescató al Tri.

Pero esta vez el contexto es distinto. México será anfitrión de un Mundial histórico, el primero organizado por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y el primero con 48 selecciones participantes. El partido inaugural en suelo mexicano busca proyectar una imagen de alcance global, donde el futbol y la diplomacia compartan escenario.

Además, todo indica que el Mundial atraerá a más figuras internacionales. Diversos reportes señalan que otros líderes políticos podrían viajar a México para acompañar a sus respectivas selecciones durante el torneo, lo que convertiría algunos encuentros en auténticos eventos de alto perfil diplomático.

Mientras tanto, la emoción crece entre los aficionados mexicanos. Porque si algo está claro, es que el 11 de junio no solo arrancará un Mundial: México volverá a estar en el centro del planeta futbolístico, con millones de miradas puestas en el silbatazo inicial.