Invitan a artistas locales a la exposición Inspiración Enmascarada en Monclova

El departamento de Arte y Cultura de Monclova lanzó la invitación a artistas locales y aficionados para participar en la exposición colectiva 'Inspiración Enmascarada', la cual será inaugurada el próximo mes de abril en el Museo Coahuila y Texas.

Con la finalidad de reinterpretar desde las artes plásticas la cultura de la lucha libre, como identidad regional y patrimonio vivo de nuestra ciudad, la exposición reunirá obras de dibujo, grabado, pintura, collage, mixtas y piezas escultóricas, elaboradas por artistas visuales, aficionados y emergentes, de todas las edades y radicados en Monclova y la Región Centro del Estado.

Además de su carácter deportivo, la lucha libre ocupa un lugar fundamental en la cultura popular, con las coloridas máscaras y personajes, lleves y vuelos que son inspiración de murales, fotografías, piezas de diseño gráfico y exposiciones en museos. En este sentido, 'Inspiración Enmascarada' no solo rinde homenaje a un espectáculo deportivo, sino a una tradición viva que ha influido en generaciones de artistas y continúa proyectando la esencia popular de México en los espacios artísticos.

Con el deporte del pancracio como tema, los participantes tienen hasta el 27 de marzo para presentar sus obras en las oficinas del Museo Coahuila y Texas, en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes.

Las obras deberán cumplir con ciertas medidas de peso y tamaño, además de presentarse debidamente enmarcadas y con sus propios métodos de sujeción. Los artistas deberán llenar el formato, con carácter obligatorio, en el que se incluyen datos como nombre del autor, título de la obra, técnica artística y fecha de creación.

La exposición 'Inspiración Enmascarada' será inaugurada en la Sala 3 del Museo Coahuila y Texas, el próximo 9 de abril, y los autores recibirán una constancia de participación a cargo del departamento de arte y cultura.