La Familia se corona campeona de la Liga de Voleibol Rangelitos en Monclova

El equipo de La Familia se erigió como el tercer y último campeón de la Temporada 2025-2026 de la Liga de Voleibol Rangelitos, tras conquistar la corona de la categoría Mixta.

En intensa y reñida final que se disputó el pasado domingo en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, La Familia superó en tres sets a la escuadra de Marca Acme para quedarse con el cetro, en la tercera edición del circuito.

La escuadra comandada por Reynol y Pedro Rangel Jr. dominó el primer set con parciales de 25-21, luego Marca Acme emparejó la contienda con cartones de 25-18, mientras que en el capítulo decisivo, la dinastía retomó su mejor versión y se impuso con un claro 15-11, para sentenciar el triunfo que valió el campeonato.

Por su parte, el sexteto de Olimpo llevó a su vitrina el trofeo de tercer lugar después de imponerse ante el aguerrido equipo de Ravens en tres sets. Los olímpicos vinieron de atrás y lograron definir la victoria con parciales de 27-29, 25-23 y 15-13, para unirse a los ocupantes del podio en la campaña invernal de la Liga de Voleibol Rangelitos.