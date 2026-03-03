Astros logra su primer triunfo en Liga de Béisbol: vence a Indios

Después de cuatro derrotas consecutivas, los Astros consiguieron su primer resultado positivo en la presente campaña de la Liga de Béisbol "Jesús Armendáriz" del Club Astros. En duelo que se libró en el Deportivo AHMSA, los estelares terminaron dividiendo honores con Indios, el pasado domingo.

En el primer encuentro del doble cartel, Edwin Sánchez tuvo una dominante actuación monticular y Jesús Sánchez bateó de 5-4, con 3 anotaciones aportadas, para liderar la victoria de Astros por pizarra de 9-1 sobre la tribu. La novena de la dinastía Marrero labró la ventaja de forma tempranera, con ataques de 3 carreras en la primera y segunda entrada, después, René Marrero agregó una rayita en la cuarta tanda, mientras que Emir Moreno y Jesús Sánchez anotaron en la séptima tanda para sellar el triunfo.

Por su parte, Jonathan Mares respondió por Indios con una carrera en el fondo del primer rollo, el cual evitó la blanqueada. A su vez, un intratable Edwin Sánchez registró 2 hits y una carrera en contra, abanicó a 12 bateadores y concedió un boleto en toda la ruta, para anotarse el acierto ante Juan Contreras, quien contó con 3 relevos.

Posteriormente, los Indios lograron emparejar la serie con un apretado triunfo por pizarra de 6-5 en el segundo encuentro de la tarde, en el que Mario Cabrera se acreditó el éxito lanzando todo el trayecto, mientras que Diego Marrero fue el derrotado. Jonathan Mares pegó jonrón de 2 carreras en el primer rollo, Mario Cabrera Jr. agregó una rayita más con cuadrangular solitario en la cuarta tanda, luego Darío Gutiérrez contribuyó con un timbre en la quinta, mientras que Cabrera Jr. y Mares aparecieron en el cierre de la sexta entrada con un par de anotaciones que determinaron el triunfo.

Después de la intensa jornada que se jugó en el campo 4 del Deportivo AHMSA, los Indios pusieron su récord en 4 triunfos y 2 derrotas, a la vez que Astros sumó su primer acierto a cambio de 5 descalabros.