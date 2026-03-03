Javier Aguirre define convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial

Con la cuenta regresiva marcando exactamente 100 días para el inicio de la Copa del Mundo, la incertidumbre en el entorno de la Selección Mexicana parece estarse despejando. El director técnico Javier "Vasco" Aguirre ha comenzado a filtrar la estructura definitiva de su convocatoria, revelando que ya tiene definida la base del plantel que buscará hacer historia en casa. Según los últimos informes desde el Centro de Alto Rendimiento, el estratega ya cuenta con una lista de "elegidos" que combina la jerarquía de la vieja guardia con el dinamismo de las nuevas figuras que han destacado en el proceso actual.

La base del plantel de Javier Aguirre

La columna vertebral de Aguirre se apoya en nombres que aportan experiencia en momentos de máxima presión. Jugadores como Santiago Giménez, quien atraviesa su mejor momento en Europa, y el capitán Edson Álvarez, se perfilan como los pilares inamovibles del esquema táctico. A ellos se suman veteranos cuya presencia en el vestidor es considerada vital por el "Vasco" para manejar la carga emocional de ser locales, asegurando que la mezcla de juventud y madurez sea el motor que impulse al Tri en el partido inaugural en el Estadio Azteca.

Competitividad interna en la convocatoria

Sin embargo, la lista no está exenta de sorpresas y decisiones difíciles. Aguirre ha dejado claro que la competitividad interna será el criterio final, abriendo la puerta a jugadores que han mostrado un ascenso meteórico en la Liga MX durante el presente torneo. El cuerpo técnico ha intensificado el seguimiento sobre piezas clave en el mediocampo y la lateral derecha, posiciones donde todavía se analiza quiénes serán los suplentes ideales para enfrentar un torneo con un formato de 48 selecciones que exigirá un desgaste físico superior al de ediciones anteriores.

A medida que el reloj avanza, el cuerpo técnico nacional se enfoca en los últimos detalles de la preparación física y táctica. Javier Aguirre entiende que ser el primer país en albergar tres mundiales conlleva una responsabilidad histórica, y su lista de elegidos refleja una apuesta por la solidez defensiva y la intensidad, sellos característicos de su gestión. Con la base prácticamente cerrada, los próximos compromisos amistosos servirán únicamente para pulir los últimos dos o tres cupos que aún generan debate en la mesa de análisis de la Selección Nacional.