Asaf Sandoval y Joshua Ramírez guían a Gigantes a victoria en Xochipilli

Asaf Sandoval y Joshua Ramírez aparecieron con la mecha encendida en la caja de bateo del Parque Xochipilli, y juntos comandaron la ofensiva con la que Gigantes consiguió un abultado triunfo de 13 carreras a 2 sobre Acereros Jr., en la categoría Moyote de la Liga Furiazul.

Ambos cañoneros tuvieron una jornada perfecta sobre la goma. En 3 turnos, Sandoval disparó una tercia de dobletes y terminó produciendo 6 anotaciones, mientras que Ramírez también se fue de 3-3 con 4 impulsadas.

Por su parte, William Martínez se acreditó el éxito con una entrada y 2 tercios de labor monticular, tras relevar al abridor Yadiel Sánchez, mientras que el descalabro fue para Leonardo Torres quien tiró un episodio de 8 carreras en contra, contando con un par de relevistas.

En la apertura del primer capítulo, la tropa acerera tomó la iniciativa en el score con una anotación de Kaleth García, sin embargo, Gigantes remontó en el cierre de la misma tanda con timbres de Bruno Barajas y Joshua Ramírez que impulsó a Sandoval con su primer doblete de la tarde.

Para la segunda tanda, los Gigantes se despegaron considerablemente con un rally de 6 carreras que lideraron Sandoval y Ramírez; después, en el tercer capítulo, Saúl de la Cruz sumó la segunda rayita para Acereros Jr., pero en la parte baja, los colosos reanudaron el ataque y lograron ponerle el cerrojo al triunfo con un jugoso rally de 5 anotaciones.