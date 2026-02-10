Rangers aplastan a Cubs: Carlos Martínez lanza 4 entradas sin carreras

Carlos Martínez lanzó 4 herméticas entradas y Kristian Zamora bateó de 3-3, incluyendo un jonrón, para impulsar a los Rangers a un triunfo sobre Cubs por pizarra de 15-1, en duelo de la categoría Pre-Junior de la Liga de Béisbol Furiazul, disputado el pasado fin de semana.

Los vigilantes de Sabinas, líderes del standing y principales candidatos al título en la división de los 13-14 años, no hicieron el viaje en vano y se llevaron una contundente victoria labrada en 5 innings.

En el primer episodio, Rangers dio la primera muestra de su poder ofensivo con un ataque de 4 imparables que le dejó un rally de 6 anotaciones para tomar la iniciativa en el score; después, en la segunda tanda timbraron Diego García, Kristian Zamora, Carlos Martínez y Larry Guzmán, para ampliar la diferencia.

En el tercer rollo, Ashton Estrada sumó una rayita más a la cuenta y Zamora conectó cuadrangular con un corredor en base para poner los cartones 13-1, mientras que en quinto rollo, Fabián Ayón pegó jonrón con Estrada a bordo, para redondear la cifra que definió el encuentro por nocaut.

A su vez, los Cubs se encontraron una solitaria rayita en la segunda entrada para evitar la blanqueada. Neymar Perales se embazó con sencillo, avanzó a la intermedia con un error y luego fue remolcado al pentágono con un imparable de Raúl Hartz, para recortar la desventaja.

Sobre el montículo, el relevista Carlos Martínez completó 4 entradas sin permitir anotación, sólo recibió un hit, dio 3 boletos y abanicó a 3 bateadores, para anotar el acierto en su cuenta, mientras que Adán García cargó con el revés.