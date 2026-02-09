Deportivo Pegasso golea 4-1 al Real San Francisco en la Liga Mayor

José María Ríos dio muestra de su efectividad frente a la portería al firmar un par de anotaciones, las cuales lo colocaron como el principal artífice de la goleada de 4-1 que el Deportivo Pegasso le propinó al Real San Francisco, en la tercera jornada de la Liga Mayor de Fútbol.

El conjunto pegassero ejerció una clara superioridad sobre la cancha del Cecytec Norte y tuvo la contundencia para reflejar dicha condición en el tanteador con una holgada ventaja, sumando otro triunfo en la parte inicial del Torneo Invernal 2026.

A la cuota de "Chema" Ríos se unió Sergio García con una anotación, mientras que Jesús Franco le regaló un autogol al Pegasso para ampliar la diferencia; la escuadra franciscana, que jugó buena parte del partido con un hombre menos tras la expulsión de Miguel Saldaña, alcanzó a salvar la honrilla con un solitario tanto de Adrián Rodríguez.

Los Médicos no tuvieron mayores complicaciones ante el Palmeiras y sumaron 3 puntos más a su cuenta, tras imponerse con un claro marcador de 2-0 en cotejo que disputaron el fin de semana, dentro de la fecha 3. Félix Romero se despachó con un par de anotaciones para inclinar la balanza a favor de los Galenos, que han tenido un excelente inicio de temporada.

Con una ofensiva letal, el Cruz Azul de San Buena consiguió otro resultado positivo al superar por goleada de 3-1 a la escuadra de Brujas. Juan Galván, Mauricio Campos y Javier Méndez firmaron las anotaciones que encarrilaron a la Máquina hacia la victoria, a la vez que Gerardo Jiménez dio la cara por Brujas con un gol para salvar la honra.