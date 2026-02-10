Galáctico vence 4-0 a Callejeros FC en la Liga de Fut-7

En partido correspondiente a la categoría de Tercera, los Galáctico se agenciaron los 3 puntos sin dificultades al vencer por goleada de 4-0 a Callejeros FC, dentro de la Liga de Fut-7 La Pasión.

Los galácticos le hicieron gala a su nombre con buen fútbol que superó claramente lo ofrecido por los de la calle, quienes registraron una derrota más en la presente campaña.

Sebastián Trejo y Joshua Ortiz aportaron un gol para la causa galáctica, mientras que Armando Segoviano firmó un doblete que terminó por darle tintes de goleada al resultado, en uno de los partidos más disparejos de la jornada.

Los Galáctico demostraron su superioridad desde el inicio del partido, manteniendo el control del balón y generando múltiples oportunidades de gol. La defensa de Callejeros FC no pudo contener los ataques, lo que resultó en una clara victoria para los galácticos.

Los equipos de Coladeras FC y Patos se neutralizaron con posturas demasiado defensivas, y se conformaron con un punto tras igualar 2-2 en cotejo de la categoría Segunda.

Kevin Beltrán y Ángel Llanas dieron la cara por Coladeras con un tanto, respectivamente, mientras que Isaac Sierra y Ángel Solís respondieron por los emplumados con un tanto cada uno, con lo que lograron emparejar los cartones definitivos.