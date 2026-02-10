Plasencia logra remontar y vencer a Raptors en voleibol

Los Plasencia tuvieron la capacidad para reponerse de un flojo inicio de partido y en tres sets definieron una importante victoria ante Raptors, al enfrentarse dentro de la jornada 25 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

En el primer set, los Raptors tuvieron mayor precisión al ataque y lograron imponerse con parciales de 25-21, pero para el segundo set, la dinastía Plasencia hizo ajustes que le permitieron revertir el dominio del partido, emparejando la contienda con cartones de 25-14.

Ya en el set definitivo, Los Plascencia se crecieron y lograron consumar la remontada con parciales de 15-11, para sumar un valioso triunfo dentro de la categoría Mixta.

En uno de los partidos más parejos que registró la cartelera dominical que se libró en la cancha del "Milo" Martínez, la escuadra de Shadows se impuso ante Sharks en tres episodios. Las sombras se agenciaron el resultado con parciales de 25-20, 20-25 y 15-12, sumando un triunfo vital para sus aspiraciones de avanzar a playoffs.

La escuadra de Olimpo no afloja el paso rumbo a los playoffs de la categoría Mixta, y el pasado fin de semana sumó una victoria más, ante Leones. Combinando precisión y solidez, los olímpicos terminaron imponiéndose en dos episodios ante la escuadra felina, a la que superaron por 25-15 y 34-32 en un cotejo bastante reñido.