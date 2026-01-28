Lobos y Astros inician final de Liga de Béisbol en Monclova

Tras una larga y competida temporada, los dos mejores equipos llegaron a la gran final y esta tarde darán inicio a la serie por el campeonato de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

Lobos y Astros, primero y segundo lugar del standing, respectivamente, saltarán al diamante del legendario Parque Ferrocarrilero para abrir hostilidades en una final que se anticipa bastante reñida. El ampáyer cantará el playball en punto de las 2:45 de la tarde, para que el primer lanzamiento de la serie que se jugará a ganar 2 de 3 posibles encuentros.

El primer invitado a la última instancia de la temporada fue el equipo de Lobos, el cual dio cuenta de la novena de XX de Estancias en apenas dos encuentros, incluyendo una blanqueada de 9-0 en el segundo desafío. Con "caballos" como Alberto Hernández, José L. Zapata, Marco Castillo y el lanzador Armando Gallegos, entre otros peloteros de experiencia y potencial, los Astros llegan a la final con altas expectativas.

Por su parte, los Astros requirieron de 3 encuentros para sellar su boleto a la serie titular a costa de los Tigres. Una paliza de 20-6 en el duelo decisivo le valió a los espaciales para avanzar, impulsado por un potente roster en el que destacan jugadores como Mario Calderón, Juventino Interial, Emeterio González y el pitcher José Guadalupe Rodríguez.