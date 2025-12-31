FIFA finaliza los premios The Best: nuevo formato en Dubái

La FIFA sacudió el mundo del fútbol con un anuncio inesperado. El organismo decidió poner fin a los premios The Best, gala que otorgaba los reconocimientos individuales desde el año 2017. Esta etapa llega a su fin para dar paso a un nuevo formato de premios mundiales con sede permanente en Dubái.

El cambio es producto de una alianza entre la institución que preside Gianni Infantino y el Consejo de Deportes de Dubái. Según el comunicado oficial, la ciudad emiratí será el escenario único para homenajear a las figuras más destacadas de cada temporada. La intención es reunir a los mejores talentos del balompié masculino y femenino en una cita anual.

Gianni Infantino calificó esta unión como una forma innovadora de rendir tributo a quienes brillan dentro y fuera del campo. El dirigente asegura que la nueva ceremonia superará todo lo visto anteriormente en eventos de este tipo.

Por ahora, los detalles sobre las categorías y los métodos de votación permanecen bajo un estricto secreto oficial. La FIFA prometió revelar próximamente cómo funcionará el sistema de nominaciones y las fechas exactas para la primera gala.

La noticia surge apenas dos semanas después de la última entrega de los The Best celebrada en el país de Qatar. En aquella ocasión, Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé recibieron los trofeos como los mejores futbolistas del año 2025.

El FC Barcelona femenino tuvo un protagonismo absoluto en esa reciente ceremonia gracias a su dominio en el once ideal. Aitana Bonmatí logró levantar su tercer galardón consecutivo, para consolidar su reinado en el deporte femenino actual. Sin embargo, el deslucido evento de solo 42 minutos parece que aceleró la decisión de buscar un nuevo rumbo.

Incluso el premio al mejor entrenador del año generó comentarios por la ausencia de Luis Enrique en la gala. El técnico del PSG no asistió al evento en Doha y delegó la recepción del trofeo en su segundo entrenador. Estos episodios de falta de compromiso de los protagonistas fueron señales claras del desgaste del formato que ahora desaparece.

El futuro de los premios individuales en el fútbol entra en una fase de renovación total con miras al 2026. Dubái espera con los brazos abiertos a la élite de un deporte que mueve masas y presupuestos millonarios cada año. La FIFA cierra un capítulo histórico para intentar recuperar el brillo perdido en sus ceremonias de gala oficiales.