Osmar Hinojosa guía a RB Insupla en goleada 5-0 sobre Toros

El letal dorsal '58' de los albinegros lideró la goleada sobre Toros, en la categoría Intermedia de la Liga Municipal de Fútbol.

Osmar Hinojosa firmó un hat-trick con el que guió al equipo de RB Insupla a la conquista de su décimo triunfo de la campaña, y de paso tomó la delantera en la búsqueda del título de goleo de la categoría Intermedia. Ayer en la cancha de la Unidad Deportiva, dentro de la jornada 11 del calendario regular, la escuadra albinegra reflejó su superioridad con un contundente marcador de 5-0 sobre la escuadra de Toros Monclova. Hinojosa fue el MVP del partido al despacharse con 3 anotaciones para apuntalar la ventaja, a la vez que se posicionó como el máximo romperredes de la campaña tras sumar 20 dianas en 11 actuaciones. Ya en la recta final del tiempo reglamentario, Luis Reséndiz contribuyó con un tanto que significó el 4-0, mientras que César Rodríguez apareció desde los once pasos para firmar el quinto definitivo, en tiempo de compensación. Este triunfo revalidó a RB Insupla como líder de la división Intermedia, al llegar a 30 puntos con 9 juegos ganados y 1 perdido, mientras que los Toros se quedaron con 23 unidades, para muy probablemente caer del segundo puesto de la tabla.

La victoria de RB Insupla se consolidó gracias a la destacada actuación de Osmar Hinojosa, quien no solo anotó tres goles, sino que también mostró un juego colectivo que desbordó a la defensa de Toros Monclova. La escuadra albinegra dominó el partido desde el inicio, reflejando su intención de mantener el primer lugar en la tabla.

La jornada 11 de la Liga Municipal de Fútbol dejó claro el dominio de RB Insupla en la categoría Intermedia. Con este triunfo, el equipo no solo suma puntos cruciales, sino que también se posiciona como el favorito para el título de goleo, gracias a la destacada actuación de Hinojosa, quien ha demostrado ser un jugador clave en el esquema del equipo.

Con esta victoria, RB Insupla reafirma su liderazgo en la división Intermedia, mientras que la derrota deja a Toros Monclova en una situación complicada, ya que podrían perder su segundo puesto en la tabla. La competencia se intensifica a medida que avanza la temporada, y cada punto cuenta para las aspiraciones de ambos equipos.