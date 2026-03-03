México se prepara para el Mundial 2026: Estadio Azteca listo

A exactamente 100 días de que comience el mayor evento deportivo del planeta, la expectativa en territorio nacional ha alcanzado su punto máximo. El Mundial de 2026 marcará un hito histórico sin precedentes para el balompié internacional, ya que México se convertirá oficialmente en el primer país del mundo en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA, sumándose a los recuerdos legendarios de 1970 y 1986. Esta distinción consolida al país como una de las catedrales globales del fútbol, compartiendo en esta ocasión la organización con Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Azteca, símbolo del fútbol mexicano

El Estadio Azteca, pieza central de esta celebración, está listo para reafirmar su estatus como el templo más emblemático del deporte. Tras someterse a intensas remodelaciones para cumplir con los estándares de la FIFA, el "Coloso de Santa Úrsula" se prepara para recibir el partido inaugural, convirtiéndose en el primer estadio en la historia en ser escenario de tres aperturas mundialistas. Junto al Azteca, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara completan las sedes mexicanas que recibirán a las mejores selecciones del mundo, garantizando una infraestructura de primer nivel y la calidez característica de la afición mexicana.

Cambios significativos en el formato del torneo

La relevancia de esta edición radica no solo en el récord de México como anfitrión, sino también en el cambio de formato del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones nacionales. Este incremento en el número de participantes promete una fiesta futbolística de dimensiones monumentales, con más partidos y una mayor diversidad cultural en las sedes. Para México, ser el pionero en recibir tres mundiales representa una oportunidad de oro para mostrar su capacidad organizativa y su evolución social y deportiva ante los ojos de miles de millones de espectadores.

A medida que el reloj avanza hacia el silbatazo inicial, las autoridades deportivas y gubernamentales intensifican los preparativos logísticos y de seguridad para recibir a los visitantes internacionales. La cuenta regresiva de los 100 días es el recordatorio final de que el país está a las puertas de escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del fútbol, donde el color, la pasión y el grito de gol volverán a retumbar en suelo mexicano bajo el lema de la unidad regional.