Sultanes empata la serie de playoffs tras vencer a Diablos A: 9-8

Con un rally de 4 carreras en el fondo de la sexta entrada, el equipo de Sultanes dejó tendida a la escuadra de Diablos A al imponerse dramáticamente por pizarra de 9-8, para emparejar la serie de playoffs en la categoría Moyote de la Liga Ribereña de Béisbol.

En encuentro que se libró el pasado sábado en el parque Javier Esquivel del Fraccionamiento Aguilar, los "fantasmitas grises" consiguieron una valiosa victoria que los mantiene dentro de la disputa por el pase a la final de la Temporada 2025-2026.

Los pingos se adelantaron en el primer rollo con una triple producción elaborada por Dyaln Cura, Denis Esquivel y Adrián Llanas, luego, el mismo Llanas agregó una rayita más en la tercera tanda para poner los cartones 4-0, mientras que Esquivel pegó jonrón en la cuarta tanda que lideró un rally de 4 carreras que parecía ser definitivo.

Por su parte, Sultanes había acortado la diferencia en el cierre de la tercera entrada con anotación de Pablo Hernández, mientras que en la parte baja de la cuarta se acercó considerablemente con una producción de 4 carreras, las cuales elaboraron Josué Martínez, Larissa Castañeda, Regina Falcón y Omar Sánchez, para acotar la diferencia 8-5.

Para la sexta tanda, el pitcheo escarlata concedió un total de 7 boletos que el conjunto sultán aprovechó para elaborar un rally decisivo de 4 carreras, el cual estuvo a cargo de Yadier Contreras, William Rodríguez, Mateo Arreola y Nicolás Ayala, el cual valió la remontada.

En el centro del diamante, Arreola trabajó por espacio de 2.1 innings como relevo para anotarse el acierto que niveló la serie y obligó a un tercer y decisivo encuentro, mientras que Eduardo Castillo se llevó la derrota.