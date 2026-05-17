Mets vence 10-3 a Cardenales en playoffs de Liga de Béisbol Furiazul

La ofensiva de Mets detonó un rally de 6 carreras en la sexta entrada y selló una holgada victoria por pizarra de 10-3 sobre Cardenales, para tomar ventaja en la serie de playoffs por la categoría Junior de la Liga de Béisbol Furiazul.

En cotejo que se escenificó en el diamante del Parque Xochipilli 1, los metropolitanos se pusieron al frente en el score durante la tercera entrada, con un jonrón de Miguel Martínez con 2 corredores abordo; después, Luis Pérez sumó una rayita más en la quinta, mientras que en la sexta, el triunfo fue sentenciado con un ataque de 6 que fue comandado por Miguel Leyva, quien aportó un par de producidas.

Por su parte, los emplumados estrenaron los cartones en el primer rollo con un timbre de Azef Zacarías, mientras que Max Velázquez y Cristian Buentello hicieron un par de carreras en la cuarta que solo valieron para hacer más decorosa la diferencia.

Sobre la lomita, Miguel Martínez lanzó una entrada y un tercio sin permitir hit ni carrera, a cambio de 2 ponches recetados, para agenciarse el acierto luego de relevar al abridor Miguel Leyva, en tanto que Cristian Buentello cargó con la derrota tras lanzar 4.1 innings, con 4 carreras en contra.

A su vez, en la caja de bateo, Luis Dávila y William Guevara pasaron con efectividad de 3-1, seguidos por Mario Cabrera de 4-1 por la novena de Mets.