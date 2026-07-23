Victoria de Astros 8-3 ante Tigres en Parque Ferrocarrilero

Con ataques tempraneros, el equipo de Astros labró un triunfo por pizarra de 8 carreras a 3 sobre Tigres y tomó la delantera en la serie semifinal de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

En encuentro disputado el miércoles en el Parque Ferrocarrilero, la novena felina estrenó el score en la parte alta del primer episodio con una anotación de Martín Banda. Sin embargo, los Astros no tardaron en responder.

Para el cierre de la inicial, los espaciales le dieron la vuelta al juego con una triple producción elaborada por Marino Calderón, Alberto Reyes y Celestino Zapata, poniéndose al frente por 3-1. Los Tigres volvieron a hacer daño en la segunda entrada y emparejaron los cartones momentáneamente, con timbres de Mario Rodríguez y Héctor Campos. Pero el bateo oportuno de Astros volvió a aparecer para gestar la remontada definitiva en el fondo del segundo rollo.

Antonio Liñán inició el rally, secundado por Marino Calderón, Juventino Interial, Alberto Reyes y Celestino Zapata para sentenciar el resultado desde temprano, ya que los lanzadores de ambos bandos ya no admitieron más daño y la pizarra no se movió en las 4 entradas y media posteriores.

El vencedor en el duelo de serpentinas fue Guadalupe Rodríguez, lanzando 4 sólidas entradas, mientras que la derrota fue para el abridor Armando Villarreal. Por su parte, Marino Calderón bateó de 4-2 y aportó un par de rayitas para comandar la ofensiva de Astros.