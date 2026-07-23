Jude Bellingham sorprende a aficionada con un beso en EE. UU.

ESTADOS UNIDOS.— El mediocampista inglés Jude Bellingham volvió a captar la atención de las redes sociales tras la difusión de un video viral en el que se le observa conviviendo cordialmente con una aficionada durante sus vacaciones en Estados Unidos y dándole un beso en la frente, un gesto afectuoso que desató millones de reacciones entre sus seguidores de todo el mundo.

El video de Jude Bellingham se vuelve viral en redes sociales.

La grabación, difundida originalmente en la plataforma TikTok por la usuaria identificada como Lou (@lou_xx005), muestra el momento exacto en que la joven se encuentra junto al seleccionado británico entonando cánticos y porras de apoyo a la escuadra de Inglaterra. Ante el desbordante entusiasmo de la seguidora, el futbolista del Real Madrid reaccionó entre risas y se acercó de manera espontánea para depositarle un breve y tierno beso en la frente antes de retirarse del lugar.

Reacciones de los fans tras el gesto de Bellingham con la aficionada.

La imprevista muestra de cariño dejó visiblemente sorprendida a la aficionada, quien de inmediato cubrió su rostro con las manos y corrió hacia su grupo de amigas para celebrar el inusual encuentro. En cuestión de pocas horas, el metraje superó los 1.2 millones de reproducciones y sobrepasó los 100 mil "me gusta" en la red social, convirtiéndose rápidamente en una de las principales tendencias deportivas y de entretenimiento de la jornada.

Bellingham disfruta de sus vacaciones tras la Copa Mundial 2026.

El impacto mediático del video generó una cascada de comentarios bromistas y muestras de admiración hacia Bellingham, conocido no solo por su sobresaliente desempeño futbolístico sino también por su carisma con la afición. Miles de usuarias reaccionaron al clip compartiendo mensajes humorísticos donde expresaban celos afectuosos o aseguraban que no volverían a lavarse el cabello tras vivir una experiencia similar con la estrella internacional. Este episodio ocurre en el marco del periodo vacacional que Bellingham disfruta en territorio estadounidense tras su participación en la Copa Mundial de Fútbol 2026. A lo largo de la competencia y de sus posteriores días de descanso, la figura del Real Madrid ha consolidado su estatus como uno de los atletas de mayor proyección mediática y cercanía con la fanaticada global.