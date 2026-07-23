Liga Municipal de Boxeo Amateur convoca a reunión en Monclova

Con la mira puesta en fortalecer la organización y desarrollo del deporte a nivel local, esta noche la Liga Municipal de Boxeo Amateur de Monclova sostendrá una reunión con entrenadores, representantes de gimnasios y personas involucradas en el deporte de las cuatro esquinas.

El encuentro de trabajo está programado para las 8:00 de la noche en las instalaciones del Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro, donde el organismo presentará su plan de trabajo para los próximos meses y analizará los principales puntos relacionados con el boxeo amateur en la localidad.

La convocatoria está dirigida a los integrantes de la Liga Municipal y de la Asociación Estatal de Boxeo, así como a entrenadores y representantes de gimnasios que deseen sumarse al proyecto y trabajar de manera coordinada en la promoción y desarrollo de nuevos talentos.

Durante la reunión se abordarán temas como el reglamento de competencia, la estructura y funciones de la Liga Municipal, además del calendario de actividades, torneos y eventos que se tienen contemplados para los siguientes meses, con el objetivo de mantener activa la cartelera amateur y brindar mayores oportunidades a los pugilistas locales.

De esta manera, la Liga Municipal busca mantener la guardia arriba, fortalecer la unidad entre los distintos gimnasios y definir la ruta de trabajo que marcará el rumbo del boxeo amateur monclovense en los próximos meses.