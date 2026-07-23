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Halcones del CEUC buscan asegurar su pase a playoffs en Liga del Norte
Los Halcones del CEUC y Bravos de San Dieguito compiten por el tercer lugar en la tabla.
Con dos fechas para concluir el calendario regular de la Temporada 2026 de Liga del Norte de Coahuila, los Halcones del CEUC buscarán asegurar el pase a playoffs este domingo cuando visiten a Bravos de San Dieguito, dentro de la serie 13.
Previo a la jornada de este domingo, los Barreteros de Barroterán encabezan el standing con 17 juegos ganados y apenas 7 perdidos, promediando una efectividad de .708 y con un lugar en la postemporada prácticamente asegurado. Por su parte, los Agricultores de Morelos aparecen en el segundo puesto con marca de 16-8, con porcentaje de .667.
Los Halcones del CEUC y Bravos de San Dieguito, rivales en la próxima serie, comparten créditos con 14 victorias y 10 derrotas respectivamente, peleando por terminar en tercero y cuarto lugar para completar la lista de invitados a playoffs. Sin embargo, la Academia Bravos de Sabinas aparece en el quinto lugar con récord de 12-12 y posibilidades reales de meterse en la puja por un boleto para los playoffs. A su vez, Irritilas de San Pedro y Tuzos de Palaú tienen mínimas esperanzas con marca de 10-14, mientras que Indios de Múzquiz ocupa el sótano del standing con apenas 3 juegos ganados y 21 perdidos.
Para este domingo, los Halcones del CEUC visitarán Ramos Arizpe para enfrentar a Bravos en un duelo que podría definir la situación de ambos de cara a los playoffs; por su parte, los Agricultores recibirán en Morelos al líder Barreteros. En la comarca lagunera, los Irritilas le harán los honores a Indios, mientras que la Academia Bravos recibirá en el parque de la Sección 31 a los Tuzos de Palaú, en doble cartel que iniciará a las 10:30 de la mañana.