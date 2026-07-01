Julián Quiñones brilla en el Mundial 2026: México vence a Ecuador
La victoria de México ante Ecuador fue celebrada por los aficionados, quienes piden que Belinda se mantenga alejada del goleador.
¡Corre Julián Quiñones, correee... los aficionados quieren a Belinda lejos del goleador mexicano tras entregarle trofeo
La victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026 dejó una noche inolvidable para los aficionados. México consiguió avanzar en el torneo gracias a una actuación destacada de Julián Quiñones, quien fue protagonista dentro del campo y después acaparó miradas fuera de él.
La actuación destacada de Julián Quiñones
El delantero mexicano fue reconocido como el Mejor Jugador del Partido (MVP) luego de marcar el primer gol del encuentro y participar directamente en la segunda anotación, donde asistió a Raúl Jiménez para sentenciar el marcador.
México avanza en el Mundial 2026 gracias a Julián Quiñones Belinda