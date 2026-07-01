México se enfrenta a Inglaterra en Octavos de Final del Mundial 2026

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial 2026? Fecha, hora, rival y sede en Octavos de Final

La Selección Mexicana rompió con un embrujo que duró 40 años y tras superar a Ecuador por 2-0 se instaló en Octavos de Final, instancia en la que buscará acrecentar una historia que, hasta ahora, ha resultado idílica; ahora se medirá a Inglaterra, selección que superó por 2-1 a RD del Congo este miércoles. Los dirigidos por Javier Aguirre tendrán ahora el reto de avanzar al sexto partido, una instancia que nunca han alcanzado en su historia, pues en su mejor participación, que fue en el Mundial de 1986, los verdes llegaron a Cuartos de Final, que entonces era el quinto partido.

¿Dónde jugará México su partido de Octavos de Final?

Gracias a que finalizó en el primer lugar del Grupo A, el representativo nacional volverá a tener la ventaja de jugar en el Estadio Ciudad de México, recinto que, a su vez, tendrá su último partido de la Copa del Mundo, pues después ya serán todos los partidos en Estados Unidos. Con los boletos ya vendidos, el recinto de nuevo se teñirá tricolor para tratar de impulsar al representativo a una instancia que hasta hace unos días lucía impensable por el rendimiento que había demostrado.