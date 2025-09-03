Doble triunfo de Astros en la séptima serie contra Nationals

Con una ofensiva comandada por Cristian Marrero, Emir Moreno, Nicolás Marrero y Juan González, los Astros labraron un par de triunfos holgados ante Nationals en cotejo que formó parte de la séptima serie en la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

En la primera confrontación de la jornada, los Astros le propinaron una paliza de 21 carreras contra 6 a los nacionalistas, contando con una poderosa ofensiva que produjo 6 anotaciones en la tercera y cuarta entrada, respectivamente, además de un rally de 4 en la quinta, en la que Cristian Marrero y Emir Moreno pegaron cuadrangulares.

Sobre la loma, Ángel González tuvo una dominante actuación de 6 entradas para agenciarse el éxito, mientras que Brandon Martínez cargó con la derrota.

Posteriormente, los Astros fabricaron 8 carreras en el séptimo capítulo para gestar una abultada victoria por pizarra de 14-6 para consumar la limpia sobre los Nationals.

Tras 6 episodios completos, la escuadra nacionalista tenía una ventaja de 6-4 y parecía encaminarse al triunfo, sin embargo, los Astros respondieron de forma contundente en la última entrada y lograron remontar con una producción de 8 carreras.

Nicolás Marrero destacó en la registradora con marca de 3-2 y un par de timbres, a la vez que Juan González se fue de 4-2 con 2 anotaciones para reforzar el ataque. Por su parte, el relevista Diego Marrero realizó una gran labor para acreditarse el éxito ante Iker Quiroz.

La doble victoria le valió a Astros para escalar algunos peldaños en el standing con marca de 7 victorias e igual número de derrotas, mismo récord que mantienen los Nationals.