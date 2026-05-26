Atlante regresa a la Leagues Cup: Un nuevo reto internacional

Los Potros de Hierro del Atlante presumieron en redes sociales su participación en la Leagues Cup, torneo en el que volverán a competir a nivel internacional, marcando su regreso a escenarios de alta exigencia tras su paso por la Liga de Expansión.

El club azulgrana celebró su inclusión en el certamen con un mensaje en el que destacó su historia y ambición, asegurando que este nuevo reto representa una oportunidad para mostrar de qué está hecho el equipo en sus 110 años de existencia.

¡La pasión azulgrana cruza fronteras! El Atlante no solo vuelve para competir en casa; vuelve para demostrar de qué está hecho. Llegó el momento de llevar nuestra historia y orgullo a la Leagues Cup", se lee en las redes sociales del equipo.

Mediante sus cuentas oficiales, la Leagues Cup también dio la bienvenida al conjunto mexicano, destacando su trayectoria como uno de los equipos históricos del fútbol nacional que regresa a la competencia internacional.

Atlante ocupará el lugar dejado por Mazatlán FC y compartirá grupo con Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake y Minnesota United, en un reto que marcará su regreso al plano internacional.