Miguel Herrera es sancionado por Leagues Cup tras expulsión

Miguel Herrera volvió a protagonizar una de esas escenas que forman parte de su carrera y esta vez el precio será alto. La Leagues Cup suspendió dos partidos al técnico del Atlante después de la expulsión que recibió durante el encuentro contra Real Salt Lake, luego de protagonizar una discusión con el cuerpo arbitral.

El Comité Disciplinario determinó que "El Piojo" incurrió en una conducta sancionable después de utilizar lenguaje y realizar acciones consideradas ofensivas, insultantes o abusivas contra los árbitros.

La expulsión ocurrió al minuto 21 del partido correspondiente a la Jornada 2, cuando Real Salt Lake ya ganaba 1-0 al Atlante. La árbitra Lizzet García se acercó a la zona técnica para mostrarle la tarjeta roja al entrenador mexicano.

Herrera no abandonó inmediatamente el campo sin antes pedir explicaciones al cuarto árbitro, Daniel Quintero. "¿Por qué, por qué?", le preguntó el técnico. La respuesta del silbante fue directa. "Me insultaste y la insultaste a ella también".

La discusión continuó y las cámaras captaron otro momento en el que Herrera lanzó una advertencia al cuarto árbitro antes de retirarse de la zona técnica. El Comité Disciplinario de la Leagues Cup se apegó al Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia, relacionado con el uso de lenguaje o acciones ofensivas, insultantes o abusivas.

La resolución estableció una suspensión de dos partidos para Herrera. El entrenador tampoco podrá estar en el banquillo si los Potros consiguen avanzar a los cuartos de final. Por lo tanto, Herrera tendrá que observar desde la tribuna el partido contra Minnesota United y, si Atlante supera la primera fase, también se perderá el siguiente compromiso.

La noticia representa un golpe para el equipo mexicano justo cuando necesita una actuación prácticamente perfecta para mantener sus posibilidades de avanzar. La sanción llegó en medio de un discurso de Herrera cada vez más crítico con el arbitraje de la Leagues Cup. Antes del partido contra Minnesota United, el entrenador cuestionó el trabajo de los silbantes y aseguró que las decisiones durante el torneo no habían sido buenas. "Los arbitrajes no han sido buenos, han sido tendenciosos", afirmó Herrera. El técnico también defendió su postura sobre el uso del VAR y aseguró que las jugadas deben marcarse y revisarse de acuerdo con los criterios establecidos. Atlante necesita ganar para mantener con vida sus posibilidades de avanzar.