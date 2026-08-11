Donald Trump respalda a Gianni Infantino ante críticas a la FIFA

Gianni Infantino enfrenta uno de los momentos más complicados al frente de la FIFA, en medio de críticas por la gestión de la ahora descartada propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE). Cuando aumentan las voces que cuestionan su continuidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió públicamente en su defensa.

A través de un mensaje publicado el lunes por la noche en Truth Social, Trump expresó su respaldo al dirigente y advirtió que la FIFA cometería un grave error si contemplara sustituirlo.

Críticas a la FIFA y la propuesta FFE

La postura del mandatario estadounidense llega apenas un día después de que la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) reclamaran un cambio en el liderazgo de la FIFA, además de solicitar una revisión independiente.

La controversia tiene su origen en la propuesta FFE, que contemplaba transferir a inversores privados una parte de los derechos comerciales y operativos relacionados con la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA. Aunque el proyecto fue finalmente descartado y el organismo reconoció que hubo errores, las consecuencias de la iniciativa continúan generando divisiones dentro del fútbol.

Relación entre Trump e Infantino

El debate ha enfrentado distintas posturas entre las confederaciones continentales y las federaciones nacionales, especialmente en torno a la necesidad de modificar la dirección de la FIFA.

El respaldo de Trump a Infantino se produce en un contexto marcado por la estrecha relación que ambos han construido alrededor del Mundial de este año. Esta cercanía ha provocado cuestionamientos sobre la independencia de la FIFA como organismo rector del fútbol.

Antes del inicio del torneo, Trump recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA, una decisión que provocó burlas generalizadas a nivel internacional.

La propuesta FFE también había generado críticas por la presencia de capital privado. Entre los inversionistas señalados se encontraba Thrive Eternal, grupo encabezado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, quien es yerno de Trump.

Ahora, queda por determinar si el respaldo público del presidente estadounidense tendrá algún efecto frente a las presiones que enfrenta Infantino. Mientras las exigencias de cambios continúan sobre la mesa, el dirigente de la FIFA mantiene su posición al frente del organismo y recibe el apoyo de uno de sus aliados más cercanos.