Miguel Herrera seguirá al frente de Atlante en Apertura 2026

Atlante está prácticamente eliminado del Apertura 2026. Sin embargo, en el torneo de regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX, desde la cúpula azulgrana se aseguró la continuidad de Miguel Herrera de cara al siguiente torneo, apostando por el proyecto del entrenador mexicano.

Con 3 victorias, 5 empates y 6 derrotas en los primeros 14 partidos del semestre, Atlante es 16º de la tabla de posiciones en la Liga MX y cuenta con mínimas posibilidades de calificar a Liguilla.

Pese a los resultados, en Atlante se considera y pondera el estilo mostrado en este inicio de proyecto que se visualiza a mediano y largo plazo, por lo que la estabilidad se convierte en uno de los valores fundamentales para la toma de decisiones cuando los resultados no acompañan: "En el Club de Futbol Atlante tenemos plena confianza en Miguel Herrera y en su trabajo al frente del equipo. Formamos parte de un proyecto deportivo a mediano y largo plazo, con objetivos claros y una visión de futuro que requiere continuidad, estabilidad y compromiso".

El presidente del Atlante, Emilio Escalante, no dio pie a las dudas y de manera contundente aseguró la continuidad de Miguel Herrera al frente de este proyecto que vive sus primeros meses en su regreso a la máxima vitrina del futbol mexicano: "La continuidad de Miguel Herrera no está en duda. Estamos convencidos de que el trabajo, la unión y la confianza mutua serán fundamentales para seguir construyendo el Atlante que queremos y merece nuestra afición".

Atlante cerrará el Apertura 2026 de la Liga MX enfrentando a Chivas (sábado 31 de octubre en el Estadio Akron), Santos (viernes 6 de noviembre en el Estadio Banorte) y frente a Xolos (viernes 20 de noviembre), donde pondrá fin a su torneo de regreso a la Liga MX.