Mets barre a Blue Jays y avanza a semifinales en Monclova

Mets se convirtió en el primer invitado a la ronda semifinal de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova", tras barrer a Blue Jays en la serie de playoffs que disputaron el pasado domingo en el parque AHMSA.

En la primera confrontación, la novena metropolitana vino de atrás para vencer a los azulejos por la mínima diferencia de 6 carreras contra 5 y tomar la iniciativa. Sergio Acevedo fue el pitcher ganador tras lanzar toda la ruta, mientras que Ismael Salas se llevó la derrota.

Irving Alejo, Paúl Rodríguez y Sebastián Carmona elaboraron una triple producción en el primer rollo para adelantar a los Mets; sin embargo, los Blue Jays respondieron de forma contundente en el segundo capítulo y remontaron 5-3 con un rally comandado por Víctor Silva, con tres carreras impulsadas, mientras que Juan Pérez remolcó dos más.

Para el quinto rollo, Irving Alejo cruzó el plato para acercar a los metropolitanos, en tanto que en la séptima tanda, Paúl Rodríguez y Eduardo Alfaro aportaron un par de rayitas que terminaron gestando la remontada definitiva.

La historia fue similar en la segunda confrontación, donde los Mets se impusieron por apretado margen de 8 carreras contra 7, para sellar su pase de entrada a la instancia semifinal.

Tras cinco entradas completas, los metropolitanos tenían una ventaja mínima de 6-5, pero Alfredo García y Paúl Rodríguez timbraron en el sexto rollo para alcanzar la cifra que valió el triunfo. Los Blue Jays murieron en la raya, con Juan Pérez y Efraín Salas anotando en la séptima tanda para recortar la diferencia en un intento de rebelión que no logró consumarse.

Christian Vázquez salió airoso en el montículo, mientras César Rodríguez cargó con la derrota de la eliminación de los azulejos.