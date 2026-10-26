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Gigantes vencen 11-1 a Sultanes en Monclova: Nicolás Obregón brilla
El equipo de Gigantes mostró un dominio absoluto en el montículo, con una destacada actuación de Nicolás Obregón, quien lanzó 2.1 innings sin permitir carreras.
Nicolás Obregón, Nicolás Arellano y Mateo Carranza se combinaron en la loma para despachar sin hit al ataque de Sultanes y encaminar a Gigantes a una victoria por pizarra de 11 carreras contra 1, en encuentro correspondiente a la categoría Junior de la Liga Ribereña de Béisbol.
El pasado sábado, dentro de la quinta serie del rol regular, el staff de pitcheo de los Gigantes maniató por completo a los Fantasmas Grises. Obregón tuvo una apertura de 2.1 innings sin permitir daño, le siguió Arellano con hermético relevo de una entrada y un tercio, mientras que Carranza se anotó el éxito después de trabajar un capítulo de una carrera permitida, no admitió imparable, ponchó a 3 rivales y dio 3 pasaportes.
La sólida actuación de los tres serpentineros fue respaldada con un rally en el primer rollo que fue fabricado por Santiago Ramos, Nicolás Obregón, Azef Zacarías y Mateo Carranza, mientras que en la segunda tanda timbraron Nicolás Arellano, Luka Núñez y Obregón para ampliar la ventaja a 7-0.
Ya en la tercera tanda, los Gigantes le pusieron números definitivos a la victoria con un racimo de 4 anotaciones a cargo de David Hernández, Ángel Godina, Arellano y Núñez.
Por Sultanes, Pablo Muñoz se embazó con golpe y terminó llegando de "caballito" al home plate para hacer la carrera que evitó la blanqueada, mientras que en el montículo del Parque AHMSA, Luis Ramos se llevó el revés.