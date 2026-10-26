Gigantes vencen 11-1 a Sultanes en Monclova: Nicolás Obregón brilla

Nicolás Obregón, Nicolás Arellano y Mateo Carranza se combinaron en la loma para despachar sin hit al ataque de Sultanes y encaminar a Gigantes a una victoria por pizarra de 11 carreras contra 1, en encuentro correspondiente a la categoría Junior de la Liga Ribereña de Béisbol.

El pasado sábado, dentro de la quinta serie del rol regular, el staff de pitcheo de los Gigantes maniató por completo a los Fantasmas Grises. Obregón tuvo una apertura de 2.1 innings sin permitir daño, le siguió Arellano con hermético relevo de una entrada y un tercio, mientras que Carranza se anotó el éxito después de trabajar un capítulo de una carrera permitida, no admitió imparable, ponchó a 3 rivales y dio 3 pasaportes.

La sólida actuación de los tres serpentineros fue respaldada con un rally en el primer rollo que fue fabricado por Santiago Ramos, Nicolás Obregón, Azef Zacarías y Mateo Carranza, mientras que en la segunda tanda timbraron Nicolás Arellano, Luka Núñez y Obregón para ampliar la ventaja a 7-0.

Ya en la tercera tanda, los Gigantes le pusieron números definitivos a la victoria con un racimo de 4 anotaciones a cargo de David Hernández, Ángel Godina, Arellano y Núñez.

Por Sultanes, Pablo Muñoz se embazó con golpe y terminó llegando de "caballito" al home plate para hacer la carrera que evitó la blanqueada, mientras que en el montículo del Parque AHMSA, Luis Ramos se llevó el revés.