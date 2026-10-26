Deportivo RC golea 5-1 a Chivas La Sierrita en la Liga Master-Oro-Platino

Leonel Rodríguez y Mario Pérez integraron una dupla letal en la delantera del Deportivo RC para guiar a su equipo a un triunfo por goleada de 5-1 sobre Chivas La Sierrita en un disparejo duelo que protagonizaron en la jornada 11 de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

El rebaño no tuvo la capacidad defensiva para hacerle frente al RC y terminó sufriendo su décima derrota de la campaña. Rodríguez y Pérez fueron los verdugos de Chivas tras firmar dobletes que impulsaron la ventaja, secundados por Marín Cardona con un tanto. Por su parte, Silvio Osorio dio la cara por la oncena rojiblanca al hacer el gol que salvó la honra.

El triunfo colocó al Deportivo RC con 14 puntos, en la sexta posición de la tabla correspondiente a la categoría 60 y más, a la vez que Chivas sigue en el sótano con apenas 3 unidades.

Los Cheyenes de San Buena hicieron valer la localía con una victoria de 3-1 sobre Halcones Chinameca y refrendaron la primera posición de la categoría de 40 años y más. Rolando Ozuna, Edgar Guajardo y Jabes Ríos firmaron las anotaciones con las que la tribu fraguó su séptimo triunfo de la campaña y revalidó el liderato con 21 unidades. Por su parte, los emplumados alcanzaron a descontar la diferencia con solitario gol de Eduardo Núñez.