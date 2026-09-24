Cevichalos logra remontada y vence a Comandos en Softbol: 8-5

La artillería de Cevichalos detonó en el fondo de la sexta entrada con un rally de cinco carreras que gestó la remontada para vencer a Comandos por pizarra de 8-5, en cotejo que abrió la serie 10 de la Liga Municipal de Softbol.

El equipo de Comandos tomó ventaja en la parte alta de la primera entrada con triple producción elaborada por Angel Fabela, Sergio Flores y Edgar Fabela, mientras que los cevicheros descontaron en el fondo de la inicial con una rayita pintada por Maximiliano Velázquez.

Para el cuarto rollo, el equipo dirigido por Isaac Estrada logró emparejar los cartones con jonrón solitario de Gonzalo López y anotación de Michael Campos; sin embargo, la igualdad se rompió en la quinta alta con carreras de Néstor Oviedo y Antony Fabela que volvieron a adelantar a Comandos por 5-3.

El momento decisivo del encuentro se vivió en la parte baja de la sexta tanda, en la que la ofensiva de Cevichalos lanzó un ataque de cinco carreras que fraguó la voltereta definitiva. Francisco Alonso, Luis Ramírez, Sergio García, Maximiliano Velázquez y Omar Ortiz timbraron para poner el 8-5 en la pizarra final.

El acierto se lo apuntó César Almaguer con gran labor de siete innings, además de lucir en la caja de bateo con marca de 3-2, mientras que Gonzalo López lideró el ataque ganador con efectividad de 4-3. Por Comandos, Angel Fabela tuvo una noche contrastante al cargar con la derrota después de lanzar seis entradas, a la vez que tuvo una destacada jornada de 4-3 en la caja de bateo.