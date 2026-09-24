La Selección Mexicana Sub-20 jugará amistoso contra España en Madrid

Buenas noticias llegan a la FMF (Federación Mexicana de Futbol), concretamente para la Selección Mexicana Sub-20, que, luego de días de dudas e incertidumbre, por fin se confirmó que el duelo amistoso ante su similar de España sí podrá llevarse a cabo.

Hace unos días trascendió la noticia de que el partido amistoso entre México y España en la categoría Sub-20 había sido cancelado, esto debido a los problemas de seguridad y orden público que enfrenta la región de Ceuta, España, sede que originalmente estaba pactada para el encuentro.

Sin embargo, la RFEF (Real Federación Española de Futbol) hizo un esfuerzo importante para darle la vuelta a la situación y encontró una sede alterna que no afecta a ninguna de las dos selecciones y permite disputar el partido en fecha y horario como originalmente se había pactado.

El Estadio del Cerro del Espino de la localidad madrileña de Majadahonda fue elegido por la RFEF como nueva sede del encuentro y este se disputará el próximo 30 de septiembre a las 20:30 horas local como parte de la gira de la Selección Mexicana Sub-20 por el país ibérico.

Esta Fecha FIFA no sólo tendrá partidos de preparación para la Selección Mexicana absoluta, sino también para categorías menores como lo es la Sub-20.

El equipo dirigido por Alex Diego tendrá una "mini gira" de preparación por España en la que afrontará tres partidos amistosos, dos de ellos contra combinados top mundial y el otro por definir.