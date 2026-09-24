Club Potros Monclova arranca la Temporada Infantil 2026 este domingo

Este domingo, el Club Potros dará el kickoff de apertura de la Temporada Infantil 2026 de la Asociación de Football Americano Infantil del Norte de Coahuila (AFAINC), presentándose ante su afición en el emparrillado de la colonia Tecnológico.

El inicio de las acciones está programado para las 10:00 de la mañana, cuando los corceles reciban al Club Águilas de Piedras Negras en las categorías U-8, U-10 y U-12, dentro de la primera jornada del calendario regular. Potros buscará aprovechar la condición de local para imponer condiciones y sumar sus primeros triunfos en el certamen.

La escuadra monclovense encarará la nueva campaña con el antecedente de haber conquistado en 2025 el campeonato de la división Mayor, además de recibir el reconocimiento como el club con mejor desempeño general. Con ese palmarés como respaldo, los Potros saltarán al campo con la encomienda de mantener su protagonismo dentro de la AFAINC.

La jornada inaugural comenzará el sábado por la tarde en Acuña, con el clásico entre Broncos y Vaqueros, mientras que en Piedras Negras los Venados recibirán a Armadillos de Nueva Rosita. Para el domingo, Osos de Acuña enfrentará en casa a Cougars de Piedras Negras, en tanto Dragones tendrá descanso en la fecha inaugural.