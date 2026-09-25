Béisbol mexicano: Paredes y Aranda brillan con 20 jonrones en 2026

Paredes y Aranda hacen historia para el béisbol mexicano en Grandes Ligas

Ambos peloteros superaron los 20 cuadrangulares y las 90 carreras producidas en una misma temporada y aún pueden aumentar sus números.

El béisbol mexicano tiene motivos para presumir, y esta vez el festejo viene por partida doble. Isaac Paredes y Jonathan Aranda consiguieron en 2026 una hazaña que ningún par de jugadores mexicanos había logrado en una misma temporada de Grandes Ligas: superar simultáneamente los 20 cuadrangulares y las 90 carreras producidas.

Con la temporada regular entrando en su última semana, Paredes suma 22 jonrones y 90 carreras impulsadas con los Astros de Houston, mientras que Aranda también tiene 22 vuelacercas, pero ya acumula 92 producidas con los Rays de Tampa Bay.

¿Cómo ocurrió esta hazaña?

La coincidencia resulta todavía más llamativa porque ambos tienen exactamente 22 cuadrangulares, mientras que Aranda lleva una pequeña ventaja en carreras producidas. Así, además de escribir una página histórica para México, los dos mantienen una particular batalla estadística en el cierre del calendario.

Antecedentes de los jugadores

La hazaña adquiere mayor dimensión cuando se revisan los antecedentes. Paredes ya había alcanzado esta combinación en 2023, cuando terminó aquella campaña con 31 jonrones y 98 carreras producidas, números que establecieron entonces una de las mejores temporadas ofensivas de un jugador mexicano.