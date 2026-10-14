Pumas y Atlante se enfrentan en el Estadio Banorte: duelo crucial

Atlante no solo genera un mal recuerdo en Pumas por la final en la que vencieron a los universitarios, ya que en el Invierno 2001 un error de concentración de Miguel Mejía Barón generó la alineación indebida que representó la derrota auriazul y el último partido del estratega capitalino en los banquillos.

Este viernes 16 de octubre, Atlante recibirá a Pumas en la cancha del Estadio Banorte para protagonizar el partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026, encuentro en el que ambas escuadras están obligadas a la victoria para no despedirse de manera anticipada de una posible calificación a la Liguilla.

El 19 de agosto de 2001, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Pumas fue local ante los Potros de Hierro y, a pesar de que los del Pedregal fueron los encargados de abrir el marcador por conducto del argentino Alejandro Glaría al 28´, los tantos de José Manuel Abundis (40´) y Óscar Maturín (68´) inclinaron la balanza a favor del Atlante, conjunto que salió con el puño en alto de Ciudad Universitaria.

Pese a que el resultado dictaba un 1-2 tras los 90 minutos, una alineación indebida por parte de los dirigidos por Miguel Mejía Barón hizo que este enfrentamiento tomara tintes inolvidables, al darle juego a cinco extranjeros y superar la cuota de futbolistas foráneos que podían estar dentro del terreno de juego (cuatro).

Joao Batista, Leandro Augusto y Alejandro Glaría fueron los titulares, mientras que César Yegros y Mauricio Donoso ingresaron de cambio, ocasionando el error que terminó con un marcador de 0-2 oficial en favor de Atlante.

Tras el compromiso, Miguel Mejía Barón renunció a su cargo como director técnico de Pumas y nunca más volvió a tomar el mando de manera oficial de algún equipo en el máximo circuito: "A quién le puedo echar la culpa, a nadie, fue un gran error que tuve y así lo acepto pues no estaba debidamente concentrado con el encuentro", mencionó posterior al partido Miguel Mejía Barón.