Tigres del Oriente se corona campeón en Liga de Béisbol 60 y más

Con la ceremonia inaugural de la Temporada 29 como marco, la directiva de la Liga de Béisbol 60 y más entregó reconocimientos a los equipos y jugadores que destacaron en la pasada edición.

Los máximos honores se los llevó la novena de Tigres del Oriente, que recibió el trofeo que la avala como campeón del circuito de pelota de veteranos. Por su parte, los Astros recibieron por segunda ocasión consecutiva el trofeo de subcampeón, mientras que Lobos se llevó el reconocimiento de tercer lugar.

De manera individual, Celestino Zapata fue condecorado como campeón de bateo con un estratosférico promedio de efectividad de .829, jugando para la escuadra de Astros. A su vez, Armando Gallegos se hizo acreedor al título de campeón pitcher, consumando un récord limpio de 7-0 en la campaña regular, con el equipo de Lobos.

También hubo reconocimientos especiales para Juan Banda, Reginaldo Sánchez y Baldemar Díaz, peloteros con un largo y sobresaliente historial en diferentes circuitos de béisbol de la Región Centro, y ahora miembros distinguidos de la Liga 60 y más.