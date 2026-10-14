Bofo Bautista anhela dirigir Chivas y pide más oportunidades para jóvenes

Dentro de los nombres históricos del Guadalajara, el de Adolfo Bautista se instala en un lugar específico. El "Bofo" es muy querido por la afición rojiblanca y, ante su gran amor por Chivas, reveló cuál es el sueño que aún le falta.

Previo al Triangular de Leyendas, donde estarán jugando Chivas, América y Atlas, el exjugador rojiblanco reveló que, cuando todavía estaba Jorge Vergara de presidente, se tenía previsto un homenaje para él, pero un directivo lo impidió.

"Me llevé muy bien con él (Jorge Vergara), si se quería hacer cuando él estaba en vida, pero estaba un directivo que era nefasto, pero no se pudo. Estaba planeado el partido de despedida, pero a la mera hora no se hizo", afirmó.

Fue ahí cuando lanzó el dardo y enfatizó que espera que en algún momento pueda ser el entrenador de las Chivas. "Ojalá algún día se pueda hacer. O si no, en futuro poder dirigir a Chivas, ya sea fuerzas básicas o el primer equipo", finalizó.

El Bofo siempre ha mostrado mucho cariño por el Guadalajara y tener a un histórico en el banquillo rojiblanco en un futuro sería algo que aplaudiría mucho la afición.

Ante el problema que vive actualmente el fútbol mexicano en cuestión de talento nacional, el Bofo Bautista sigue firme en que se tenga que reducir el número de extranjeros en la Liga MX. "Yo siempre he defendido al talento mexicano, siempre he comentado que hace falta más oportunidad a los jóvenes. No me voy a cansar de decirlo, tienen que recortar a tanto extranjero, para mí me gustaría que solamente fueran 3 extranjeros por equipo", comentó.

Y finalizó pidiendo que los equipos le den más oportunidad a los jóvenes mexicanos, para que nuestro fútbol pueda crecer. "Que le den más oportunidad a los jóvenes. Ahí han estado demostrando como Camberos, Sandoval. En otros equipos casi no le dan la oportunidad a los jóvenes, como Monterrey, Tigres casi no se le dan mucha oportunidad y esperemos que en un futuro se le puedan dar oportunidad", finalizó.