Cristiano Ronaldo y Al Nassr pierden la final ante Gamba Osaka

Cristiano Ronaldo volvió a quedarse a centímetros de un campeonato. Al Nassr perdió 1-0 frente al Gamba Osaka en la Final de la AFC Champions League, resultado que extendió la sequía de títulos del astro portugués a nivel de clubes.

El conjunto japonés resistió durante más de una hora los intentos del cuadro saudí y encontró la diferencia gracias al tanto de Deniz Hümmet al minuto 30 del primer tiempo. A partir de ahí, Al Nassr se volcó al frente, pero se encontró con una auténtica muralla defensiva.

La derrota en el Al-Awwal Park volvió a golpear a un equipo que parecía encaminado al título. El cuadro dirigido por Jorge Jesús llegó a la Final con paso perfecto, luego de ganar todos sus partidos en el torneo y presumir tanto la mejor ofensiva, con 33 goles, como la mejor defensiva, con apenas 3 anotaciones recibidas.

Para Cristiano Ronaldo, la caída también representa otro duro golpe en su etapa en Arabia Saudita. El portugués sigue sin conquistar un campeonato oficial de clubes desde el 19 de mayo de 2021, cuando levantó la Coppa Italia con la Juventus.

Desde su llegada al Al Nassr en 2023, CR7 ha acumulado goles y récords individuales, pero los títulos colectivos continúan escapándosele. Incluso este sábado tenía la posibilidad de conquistar dos campeonatos en cuestión de días, aunque la derrota en la competencia continental terminó por aplazar cualquier celebración.

A pesar del tropiezo, Al Nassr todavía tiene una última oportunidad de cerrar la temporada con un trofeo. El próximo jueves recibirá al Damac FC en la última jornada de la Saudi Pro League, partido en el que depende de sí mismo para coronarse campeón.

El panorama, sin embargo, se complicó luego de la victoria del Al Hilal sobre el NEOM SC por marcador de 2-0. Con ese resultado, Al Nassr llega a la última fecha con 83 puntos, apenas 2 más que su perseguidor.

Eso significa que el equipo de Cristiano Ronaldo necesita ganar para asegurar el campeonato sin depender de nadie. Incluso un empate podría bastarle, siempre y cuando Al Hilal no consiga la victoria en su visita ante el Al Fayha.

De concretarse, sería el primer título de liga para Cristiano Ronaldo desde su llegada al fútbol saudí y el primer gran campeonato colectivo de su aventura con Al Nassr.