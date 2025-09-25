El reto de Diego Cocca: reconstruir al Atlas post Bicampeonato

GUADALAJARA, Jalisco 25-Sep-2025.- La crisis del Atlas, tras la conquista del Bicampeonato, comenzó con Diego Cocca, quien se truena los dedos para reconstruir a los Rojinegros.

En el Apertura 2022, último bajo el mando en la primera gestión de Cocca, los Zorros quedaron lejos de los primeros puestos, pues sumaron apenas 13 puntos.

En ese plantel figuraban extranjeros como Hugo Nervo, Emanuel Aguilera, Julián Quiñones o Aníbal Chalá; y destacados canteranos como Luis Reyes, Diego Barbosa, Jeremy Márquez u Ozziel Herrera. También militaban refuerzos de nulo aporte como Idekel Domínguez, Lucas Rodríguez o Edison Flores.

Luego de la derrota 2-0 ante Tigres, Cocca afirmó que Atlas arrastraba varios torneos sin ser competitivo.

"Atlas viene hace tiempo ya sin clasificar, sin ser competitivo, sin estar dentro de los primeros 10. Yo ya sabía dónde entraba. Tengo mucho cariño por el club y queremos hacerlo mejor, pero esto es un proceso. Esto recién empieza", comentó Cocca.

"Es un tema profundo. Es un tema difícil de abordar. No es un tema desde ahora. O sea, yo me fui hace tres años del Atlas dejándole un equipo competitivo".

Tras el Bicampeonato, Atlas ha clasificado a la Fase Final del Clausura 2023, con Benjamín Mora, eliminado en Cuartos de Final; y Apertura 2024, con Beñat San José, en Play-In.

"Son momentos difíciles para todos. A nadie le gusta perder, no ser competitivos. Sabemos que estamos recibiendo muchos goles, pero esto no es de ahora. Si fuera de ahora, estaríamos evaluando lo que estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo es tratar de cambiar, de tener bases sólidas para ser competitivos, y en ese proceso vamos a tener que perder partidos", añadió Cocca.