Delegación de karate Shito Kai Banda Shindo Kan lista para la Copa Murayama 2025

Con el respaldo de una férrea disciplina y una sólida preparación, los representantes de la escuela de karate Shito Kai Banda Shindo Kan se declaran listos para enfrentar uno de los eventos más importantes del año, la Copa Murayama 2025, certamen internacional que se celebrará del 26 al 28 de septiembre en las instalaciones de gimnasia Nuevo León, en la ciudad de Monterrey.

Este prestigioso torneo reunirá a más de 2,000 competidores provenientes de toda la República Mexicana y países invitados como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Egipto e India, lo que lo convierte en un verdadero escaparate de talento y nivel competitivo internacional.

La delegación de Shito Kai Banda Shindo Kan estará representada por los atletas Sandra Padilla Reyes, Jesús Fidencio Hernández Crespo y Gabriel de Jesús Hernández Crespo, quienes competirán en la categoría de Adultos cintas cafés, mientras que el sensei Gabriel Banda, experimentado instructor y referente del dojo, participará en la exigente categoría Master libre cintas negras.

El evento no solo es una vitrina de alto rendimiento, sino que además tiene carácter selectivo rumbo al Campeonato Mundial de Karate 2026, que se celebrará en Tokio, Japón, lo que aumenta la presión y motivación para los atletas que buscan representar a su país en la máxima justa internacional del arte marcial.

Durante el fin de semana, los karatecas competirán en las dos principales modalidades del karate tradicional, kumite y kata, donde esperan destacar con el fruto de meses de entrenamiento riguroso, técnica depurada y espíritu competitivo.

"El objetivo es claro: dejar en alto el nombre de nuestra escuela y subir al pódium. Sabemos que será un evento de gran nivel, pero estamos preparados para dar lo mejor", expresó el sensei Gabriel Banda, quien también lidera la preparación del equipo.

Con una mezcla de juventud y experiencia, la delegación de Shito Kai Banda Shindo Kan confía en regresar a casa con medallas, pero más allá de los resultados, buscan seguir creciendo como artistas marciales y como personas, fieles a los principios del karate.