Actuación estelar de Eduardo Vázquez lleva a Diablos a vencer a Tremendos

Eduardo Vázquez tiró 7 sólidas entradas y contó con oportuno respaldo de su ofensiva para soportar la victoria de Diablos sobre Tremendos por holgada diferencia de 9 carreras a 2, en encuentro que disputaron el miércoles por la noche en el Parque "Chacho" Fabela.

Los escarlatas tomaron la delantera en la pizarra durante la segunda entrada, cuando Daniel Abrego se embasó con pasaporte y Vázquez pegó sencillo para que impulsó la quinielera. Después, la ventaja se incrementó en el tercer rollo con una triple producción elaborada por Eduardo González, Gerardo Rivera y José Villegas.

Los Tremendos respondieron en el fondo del tercer rollo con un timbre de Alejandro Peña para romper el cero, mientras que en la quinta tanda apareció Alex Vázquez para pintar la segunda y última rayita para la causa.

Por su parte, los Diablos no se conformaron y en la sexta entrada sumaron 4 anotaciones más con un ataque comandado por Pedro Quiroz y Raúl de Hoyos, quienes pegaron triple y doblete, respectivamente. Finalmente, Eduardo González disparó un jonrón solitario en la apertura del séptimo capítulo, con el que le puso números definitivos al triunfo.

En el duelo de serpentinas, Eduardo Vázquez culminó 7 entradas con 2 carreras y 8 hits en contra, dio 3 boletos y recetó 6 ponches, adjudicándose la victoria frente a Josué Varela, quien lanzó toda la ruta.