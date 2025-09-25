Racha de victorias: Indios imparables en la Liga de Béisbol

Con una racha de 7 victorias en fila, los Indios de San Buenaventura mantienen el liderato general de la Liga de Béisbol Suárez Villastrigo, tras 4 series disputadas.

La tribu tiene 7 juegos ganados a cambio de una derrota, generando un porcentaje de efectividad de .875, afianzándose en la primera posición del standing. Por su parte, los Gallos de Estancias se ubican en el segundo puesto con marca de 5-1 y promedio de .833, seguido por la novena Acereros que tiene 6 victorias y 2 derrotas, para un porcentaje de .750, ostentando la mejor ofensiva de la justa con un total de 73 carreras fabricadas y apenas 25 recibidas.

Los Blue Jays aparecen momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla con récord de 5-3 y efectividad de .625, seguidos por Vigma y Bravos de Sabinas que tienen 3 juegos ganados y el mismo número de perdidos para promedio .500.

En la parte baja de la competencia, los Nationals tiene 2 victorias a cambio de 6 derrotas, le sigue Generales-Tigres con un solo triunfo por 5 derrotas, mientras que los Indios de Mario Cabrera han perdido sus 8 encuentros y se ubican en el último puesto del standing.

SE JUEGA LA QUINTA SERIE

Este domingo, la Liga Suárez Villastrigo disputará su quinta jornada con una cartelera de 4 encuentros.

En el Polideportivo de San Buena, el líder Indios recibirá la visita de los Gallos de Estancias en el encuentro más llamativo de la jornada. Por su parte, los Generales-Tigres visitarán el Parque Armando "El Güero" Pruneda para enfrentar a Nationals, Acereros enfrentará a Vigma en el Parque Infantil, mientras que Indios de Mario Cabrera y Nationals jugarán en el "Chacho" Córdova.