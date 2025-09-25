Juan José Lucio se corona MVP en la jornada 11 de la Liga Master-Oro

Juan José Lucio se convirtió en el MVP de la jornada 11, tras una inspirada actuación que le permitió guiar al Independiente de Monclova a una victoria por goleada de 6-1 sobre Tigres, en la categoría 55 años y más de la Liga Master-Oro.

Lucio Hernández saltó a la cancha de la colonia Mezquital con la puntería bien afinada y terminó marcando las 6 anotaciones que gestaron el abultado triunfo del conjunto independentista. Además, dicha cuota le valió al contundente ariete para llegar a 17 dianas en la presente campaña, colocándose al frente de la tabla de goleo.

Por su parte, Hernán Riquejo dio la cara por Tigres con el solitario gol que sólo alcanzó para salvar la honrilla. Con la victoria, el Independiente tomó la primera posición de la tabla con 25 unidades, a la vez que los felinos se quedaron con 7 unidades.

GANÓ EL POLONIA-UNIÓN

Con una clara superioridad en la parte complementaria, el Polonia-Unión le dio la vuelta al partido y terminó venciendo al otrora líder Miravalle por marcador de 4-1, en otro cotejo de la cartelera que se disputó el miércoles por la tarde.

La "Mira" tomó ventaja a los 14 minutos con gol de Armando Ferrel, sin embargo, el segundo tiempo fue de amplio dominio polaco y la remontada fue gestada con tantos de Sergio Martínez al ´48, Eduardo Villa al ´52, José Méndez al ´55 y Juan Celerino Luna al ´77.

SE REPARTIERON PUNTOS

En uno de los partidos más reñidos de la fecha 11, los equipos de DTCO y Colonia Borja terminaron repartiendo las unidades tras igualar 2-2.

Los Tecolotes contaron con anotaciones de Martín Romero Flores y Gerardo Jiménez, mientras que el conjunto fronterense respondió con goles de Roberto Reyes y Félix Valdez para sellar la igualada definitiva.