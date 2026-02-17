Duilio Davino: del corazón del campo al motor estratégico detrás del "Tri" rumbo a 2026

Duilio César Jean Pierre Davino Rodríguez es mucho más que un nombre en la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol. Con una carrera que abarca décadas dentro y fuera de la cancha, Davino ha dejado una huella profunda tanto como jugador, dirigente y ahora como el cerebro operativo detrás de las selecciones nacionales de México.

De campo a leyenda: una carrera futbolística con sello propio

Nacido el 21 de marzo de 1976 en León, Guanajuato, Duilio Davino nació dentro de una familia ligada al fútbol; su padre también fue futbolista profesional.

Davino debutó como profesional en 1994 con los Tecos de la UAG, rápidamente destacando por su liderazgo y lectura de juego. Pasó por clubes como América, FC Dallas y Monterrey, dejando momentos memorables y títulos a su paso.

Como defensa central de la Selección Mexicana, Davino vistió la camiseta nacional en 85 partidos, participando en competencias como la Copa del Mundo de 1998 y los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, además de ganar la Copa Oro en varias ocasiones con el TRI.

Transición al liderazgo: de futbolista a directivo con visión

Tras colgar los botines, Davino no se alejó del deporte que lo marcó. Primero incursionó como analista deportivo en cadenas como Televisa Deportes/TUDN, donde afinó su entendimiento del juego desde otro ángulo.

Más tarde, asumió un papel directivo importante como Presidente Deportivo de los Rayados de Monterrey (2015–2022), periodo en el que el club vivió una de sus etapas más exitosas, con títulos de Liga MX, Concacaf Champions League y Copas MX.

El hombre detrás del TRI rumbo a la Copa Mundial 2026

En mayo de 2023, la FMF designó a Duilio Davino como Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, cargo que lo coloca al frente de la logística, planificación estratégica y preparación de todos los equipos que competirán internacionalmente, especialmente con la mirada puesta en el Mundial de 2026, que se jugará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

En este rol, Davino trabaja en estrecha colaboración con otras áreas de dirección técnica, incluyendo la integración de procesos entre las selecciones juveniles y la mayor.

Desafíos, críticas y momentos intensos

La gestión de Davino no ha estado exenta de controversias. En 2025 se filtró un audio en redes sociales en el que se le escucha criticando a un comentarista deportivo, lo que detonó fuertes reacciones en el ambiente del fútbol mexicano.

También ha vivido momentos tensos con la selección, como el episodio en Honduras durante la CONCACAF Nations League, donde Davino afirmó que la delegación no se sintió segura en el estadio, un raro gesto de franqueza por parte de un dirigente.

Un rol clave en la preparación mundialista

En 2026, Davino ha tomado protagonismo mediático al anunciar duelos amistosos de alto nivel para el "Tri", ante selecciones potentes como Portugal y Bélgica, parte de la intensa preparación hacia la Copa del Mundo.

Su visión como director deportivo combina la experiencia de haber sido jugador, directivo de club y analista de televisión, lo que le da una perspectiva única para intentar reconectar a la afición con la selección y preparar un proyecto competitivo rumbo al Mundial.