Portugal expresa preocupación por retrasos en Estadio Azteca

La cuenta regresiva para ver de nuevo el balón rodar en el ´Coloso de Santa Úrsula´ entró en un terreno peligroso. A falta de escasos 42 días para la supuesta reapertura oficial, el Estadio Azteca se encuentra bajo el escrutinio internacional. La selección de Portugal, encabezada por sus directivos y cuerpo técnico, manifestó una profunda preocupación por el lento avance en las obras de remodelación, lo que puso en duda la realización del esperado encuentro amistoso frente a la Selección Mexicana el próximo 28 de marzo.

El nerviosismo no es para menos. Lo que se planeó como una fiesta de modernización para recibir el fútbol de élite, hoy luce como una carrera contra el tiempo que genera desconfianza en el extranjero. Según reportes del prestigioso diario lusitano A Bola, la delegación de Portugal cuestiona seriamente si el inmueble cumplirá con los estándares de seguridad y logística que exige la FIFA para un compromiso de tal magnitud. El temor a una reubicación de último minuto crece conforme pasan las horas y las grúas no abandonan el paisaje del sur de la Ciudad de México.

La prensa portuguesa fue tajante al señalar que los incumplimientos en los plazos de entrega no solo afectan el duelo de marzo, sino que prendieron las alarmas para la inauguración de la Copa del Mundo. "Los retrasos podrían llevar a la FIFA a cambiar partidos del propio campeonato mundial", advirtieron medios europeos. Esta situación se suma a la inquietud que reportamos previamente desde Inglaterra, donde el diario Mirror también ventiló que los británicos temen que su posible ruta de octavos de final se vea alterada si el coloso no recibe el alta médica definitiva.

Para Portugal, enfrentar al Tri en un recinto en construcción no es una opción viable. La incertidumbre radica en que un cambio de sede repentino alteraría toda la logística de preparación de los europeos de cara a la justa veraniega. Aunque hasta el momento no existió un comunicado oficial por parte de la FIFA o la Federación Mexicana de Fútbol que confirme una modificación, el silencio administrativo solo alimentó las especulaciones sobre un posible plan B fuera de la capital del país.

Mientras los obreros trabajan a marchas forzadas en las tribunas y palcos del Estadio Azteca, la presión mediática internacional no cede. El duelo entre México y Sudáfrica, programado como el partido inaugural del Mundial 2026, se mantiene firme en el calendario, pero la sombra de la duda es cada vez más larga. Si el inmueble no logra albergar el choque ante los lusos en condiciones óptimas, la credibilidad de México como sede principal sufrió un daño irreparable.

La administración del coloso apostó todo a terminar la primera fase de la remodelación antes de que finalice marzo, pero los costos imprevistos y las complicaciones estructurales frenaron el ritmo deseado. En el Reino Unido y en Lisboa la postura es la misma: el prestigio del fútbol mundial no puede quedar sujeto a obras inconclusas. El tiempo se agota y el ´Coloso de Santa Úrsula´ necesita demostrar, más que nunca, que su historia es más fuerte que sus retrasos constructivos.