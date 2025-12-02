Victoria dramática de Bat Bunnys en Monclova: campeones de softbol

Con una dramática victoria por pizarra de 14 carreras 13 sobre la escuadra de Indeanapolis, los Bat Bunnys se quedaron con el título de la Liga Municipal de Softbol Nocturno.

En reñido encuentro que se disputó el lunes por la noche, Francisco Vidriales lanzó 7 innings completos para anotarse el éxito y José Cordero bateó de 4-2, con par de jonrones y 5 carreras producidas, para guiar a los Bat Bunnys al triunfo que significó el campeonato.

La ventaja fue soportada con una anotación de Luis Jiménez en la parte alta del primer rollo, luego José Cordero, Daniel Jiménez y Francisco Vidriales pegaron jonrones para encabezar un rally de 7 anotaciones; luego, en la cuarta tanda, Cordero pegó su segundo vuelacercas de la noche para redondear una producción de 5 carreras, mientras que Tristán Moreno anotó en la sexta entrada para sellar el triunfo.

Por su parte, el conjunto de Indeanapolis tuvo su mejor momento en el fondo del primero y sexto episodio, en los que sumaron rallys de 4 carreras para recortar la diferencia.

La derrota fue para el lanzador Marco Enríquez quien lanzó la ruta completa, mientras que Johan Serrano fue el mejor bateador de los subcampeones al pegar de 5-3 con un jonrón.