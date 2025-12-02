José Canales expulsado y médicos triunfan 5-2 en Monclova

Los Médicos aprovecharon la inferioridad numérica de Simas tras la expulsión de José Canales y se lanzaron al frente para terminar labrando un triunfo por abultada diferencia de 5 goles a 2 en la cartelera sabatina del circuito de balompié de veteranos.

Ramiro Rodríguez y Julián Vázquez conformaron una dupla letal en la cancha de la Secundaria 1, donde ambos firmaron dobletes para apuntalar la ventaja de los galenos. Por su parte, Juan Cardiel apareció en la recta final del cotejo con un tanto para remachar la victoria, mientras que la escuadra derrotada logró darle algo de decoro al resultado con tantos de Héctor Cortez y Víctor Briones.

En duelo de abajeños, los galenos registraron apenas su tercera victoria de la campaña y llegaron a 10 unidades, pero aún así se quedaron en el penúltimo puesto de la tabla; por su parte, Simas se quedó en el sótano con una pobre producción de 5 puntos, tras un triunfo, 2 empates y 6 derrotas.

LOS AMIGOS VENCEN A PALMEIRAS

En otro partido de la décima jornada, los Amigos de Garín se agenciaron 3 puntos valiosos después de imponerse ante Palmeiras por marcador de 2-0 en la cancha de la FCA.

José Inocencio hizo el gol de la quiniela, mientras que Javier Hernández lo secundó con una anotación en la parte complementaria para asegurar el triunfo. Con este resultado, la escuadra fronterense alcanzó los 20 puntos en la tercera posición de la tabla, mientras que Palmeiras se quedó con 12 unidades.