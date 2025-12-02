Ciclistas de Monclova se preparan para la Gran Carrera en honor a la Virgen de Guadalupe

El próximo 14 de diciembre, los ciclistas de Monclova y la Región Centro saldrán a rodar como muestra de su fe y gratitud a la "Morenita del Tepeyac".

Bajo la coordinación de los promotores Manuel Varela y Margarito Aguirre, la edición 2025 de la tradicional Gran Carrera Ciclista en honor a la Virgen de Guadalupe se realizará en 6 diferentes categorías.

La convocatoria se divide en la categoría Elite, con una bolsa de premiación de 1000 pesos al primer lugar, 800 al segundo y 600 pesos al tercero. En Master "A", se premiará al primer puesto con 800 pesos, con 700 al segundo y 600 al tercero. En ambas categorías, el recorrido será de aproximadamente 100 kilómetros, saliendo del monumento "Yo Amo MVA" ubicado en el entronque del bulevar San José y el libramiento Oriente, hacia la comunidad de La Mota y retornando al punto de salida.

Así mismo, en Master "B" y Master "C", la bolsa será de 800 pesos, 700 y 600 para los primeros tres lugares de la competencia, mientras que en Novatos y Femenil la premiación será de 500, 400 y 300 pesos a los mejores 3 pedalistas. En estas 4 categorías, la ruta hacia la comunidad de Salitrillos.

Además de la premiación en efectivo, todos los ciclistas registrados participarán en la rifa de un vistoso uniforme que consta de jersey, licra, guantes y calcetas.

Las inscripciones están abiertas a partir del lanzamiento de la convocatoria y finalizarán una hora antes del inicio de la carrera, la cual arrancará en punto de las 8:00 de la mañana. El costo de inscripción es de 150 pesos, y se deberán solicitar comunicándose al número 866 136-19-85.