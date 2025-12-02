Yosimar García brilla en victoria de Coyotes Borja sobre Flamengo

La zaga del Atlético Occi no pudo contener el vendaval ofensivo del Deportivo Margaro y terminó cargando con una goleada de 8-2 en partido que libraron en la cancha del Polonia, dentro de la jornada 12 del Fútbol Intermunicipal de Frontera.

El abultado triunfo le valió al Deportivo para consolidarse como líder absoluto de la categoría "A", alcanzando los 30 puntos tras 10 juegos ganados y 2 perdidos, además de ostentarse como el mejor ataque de la justa, al sumar 46 anotaciones en 12 cotejos.

Ricardo Puga figuró como el hombre más certero del cotejo, tras firmar 3 goles para liderar la ventaja de los "margaros". Por su parte, Tadeo Pérez y Cristofer Carrera convirtieron en un par de ocasiones respectivamente, mientras que Braulio Martínez respaldó el triunfo con un tanto.

Por la oncena de la colonia Occidental, la cual se estancó con 15 unidades, las anotaciones del descuento fueron obra de José Alanís y Antonio Rodríguez.

Con una letal actuación de Yosimar García, la escuadra de Coyotes Borja registró su séptima victoria de la campaña al superar tranquilamente al Flamengo, por marcador de 4-0.

García saltó a la cancha del Ceafare con la puntería bien afinada y anotó en 3 ocasiones para trazar el camino al triunfo, secundado por Víctor González con un tanto para redondear la ventaja de la manada, equipo que llegó a 23 unidades y se afianzó en el cuarto lugar de la tabla; por su parte, el Flamengo se quedó con 15 puntos.