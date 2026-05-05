Bukayo Saka anota y el Arsenal supera al Atlético en semifinales de Champions

El Arsenal volvió a colocarse en el centro del fútbol europeo al asegurar su lugar en la Final de la UEFA Champions League, tras imponerse al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales disputado en el Emirates Stadium. El conjunto dirigido por Mikel Arteta regresa a esta instancia después de dos décadas, con la posibilidad de conquistar por primera vez el torneo continental.

El gol decisivo de Saka

El encuentro se resolvió en un momento clave antes del descanso. En una jugada que inició con un trazo adelantado de William Saliba, Viktor Gyökeres presionó la salida del arquero Jan Oblak, lo que derivó en una acción a segundo poste. Sin ángulo de disparo, el delantero optó por ceder el balón a Leandro Trossard, cuyo intento fue bloqueado, pero dejó un rebote en el área chica. Ahí apareció Bukayo Saka para empujar el esférico y marcar el 1-0 al minuto 44. La anotación generó reclamos por parte del equipo visitante, que solicitó la revisión por un posible fuera de lugar. Sin embargo, tras el análisis en el VAR, se confirmó que la posición del atacante era válida, por lo que el gol subió al marcador y dio ventaja a los londinenses.